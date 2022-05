Der FC Liverpool trifft im Champions-League-Finale in Paris auf Real Madrid. Im Stade de France gilt die Mannschaft von Jürgen Klopp als leicht favorisiert, was aber für das wichtigste Finale des Klubfußballs eher von theoretischer Natur ist und höchstens für Buchmacher von Bedeutung. Vor Beginn der Saison und auch nach Abschluss der Gruppenphase hat zwar niemand ernsthaft damit gerechnet, dass Real Madrid es ins Finale schafft, während Liverpool von Anfang an als heißer Kandidat galt. Doch im Finale treffen sich zwei Giganten auf Augenhöhe. Real hat in der K.o.-Phase Paris Saint-Germain, den FC Chelsea (Titelverteidiger) und Manchester City aus dem Wettbewerb geworfen. Der FC Liverpool setzte sich gegen Inter Mailand, Benfica Lissabon und den FC Villarreal durch. Nimmt man die Gegner in der K.o.-Phase, die beide Teams aus dem Weg geräumt haben, müsste eher Real als leichter Favorit gelten. Was sonst noch rund um das Endspiel wichtig ist, haben wir zusammengetragen.