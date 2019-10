Nach 0:9-Debakel: Hasenhüttl und Spieler des FC Southampton spenden ihr Gehalt

Der FC Southampton hat am vergangenen Freitag Geschichte geschrieben: Der englische Erstligist kassierte die höchste Heimniederlage der Premier-League-Geschichte. Mit 0:9 verlor das Team um den österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl am zehnten Spieltag gegen Leicester City.

Nun bemühen sich die Spieler und das Trainer-Team um Wiedergutmachung bei den eigenen Fans. Deshalb wollen sie ihr Gehalt für einen wohltätigen Zweck spenden. Das kündigte der Club am Montag auf seiner Website an.

Southampton verspricht Wiedergutmachung

Demnach soll das Geld der vereinseigenen Saints Foundation zugutekommen. Die Mannschaft habe am Wochenende "daran gearbeitet, die Dinge für die Fans des Vereins in Ordnung zu bringen", hieß es in einer Mitteilung auf der Club-Website. "Als ersten Schritt dahin hat das Team entschieden, dass sie das Gehalt von dem Tag des Spiels gegen Leicester City der Saints Foundation spenden wollen."

Der Fokus läge nun auf den nächsten beiden Spielen in der kommenden Woche. Da trifft Southampton ausgerechnet gleich zweimal auf den amtierenden Meister Manchester City mit Star-Trainer Pep Guardiola, am Dienstag im Ligapokal (20.45 Uhr) und am Samstag in der Premier League (16 Uhr).