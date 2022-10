FIFA 23 Ultimate Team: Das beste La Liga-Starter-Team

Ansu Fati, Pau Torres, Ronald Araujo und Thomas Delaney gehören zu den lukrativsten Spielern für das Ultimate Team bei FIFA 23.

Gaming-Freunde werden sich derzeit nur dann von der Konsole wegbewegen, wenn es gar nicht mehr anders geht. FIFA 23 ist schließlich offiziell auf dem Markt und fordert die volle Aufmerksamkeit seiner Fans. Für die Gamer geht es nun darum, beim "Ultimate Team" eine möglichst starke Truppe aufzustellen, was angesichts der noch spärlich vorhandenen Münzen gar nicht so leicht ist. In der spanischen La Liga finden sich jedoch zahlreiche Akteure wieder, die auch mit knappen Budget finanzierbar sind. Hier ist die La-Liga-Top-Elf mit Spielern, die für weniger als 5.000 Münzen erhältlich sind.

1. TW: Yassine Bounou

In La Liga gibt es viele preisgünstige Torhüter, von denen Sevillas Yassine 'Bono' Bounou der beste ist.



Mit einem Gesamtwert von 84, einer Größe von 1,92 Metern, Reflexen von 86 und einer Positionierung von 84 wird er seine Sache so gut wie jeder andere Spieler in dieser Preisklasse machen.



Zu berücksichtigende Alternativen: Unai Simon, Giorgi Mamardashvili

2. RV: Gonzalo Montiel

Vielen Rechtsverteidigern der Liga mangelt es in einer wichtigen Kategorie an Stärke, aber Gonzalo Montiel ist eine gute Mischung aus allem, was man sich in dieser Rolle wünschen kann.



Es lohnt sich, nach Verbesserungen Ausschau zu halten, aber für den Moment ist Montiel eine gute Wahl.



Zu berücksichtigende Alternativen: Jesus Navas, Thierry Rendall Correia

3. IV: Ronald Araujo

Ronald Araujo ist für einen Innenverteidiger mit seinen Werten erstaunlich günstig.



Der Mann aus Barcelona ist 1,88 m groß, hat eine mittlere/hohe Arbeitsleisrate, 77 Tempo, 83 Defending und 83 Physis. Mehr kann man sich von einem Verteidiger kaum wünschen.



Zu berücksichtigende Alternativen: Jawad El Yamiq, Gimenez

4. IV: Pau Torres

Viele Manager sind scharf darauf, Pau Torres zu verpflichten, und sie sollten nicht zögern, seine virtuelle Karte zu Ihrem Ultimate Team hinzuzufügen.



Er verfügt über eine sehr ähnliche Karte wie Araujo und übertrifft ihn sogar im Defending. Diese beiden wären sehr schwer zu schlagen.



Zu berücksichtigende Alternativen: Mario Hermoso, Joseph Aidoo

5. LV: Alfonso Espino

Alfonso Espino bringt auf der linken Außenverteidigerposition 87 Punkte Tempo und 82 Punkte Physis mit.



Seine Kreativität lässt ein wenig zu wünschen übrig, aber er füllt eine Lücke, bis man es sich leisten kann, einen besseren Spieler zu verpflichten.



Zu berücksichtigende Alternativen: Marcos Acuna, Alex Moreno

6. ZDM: Thomas Delaney

Mit einer niedrigen/hohen Arbeitsrate konzentriert sich Thomas Delaney ausschließlich darauf, Tore zu verhindern.



Seine Größe von 1,80 m kann dazu beitragen, den Kampf im Mittelfeld zu dominieren, und er verfügt über eine sehr ausgeglichene Karte, bei der alle seine entscheidenden Stats über 70 liegen.



Zu berücksichtigende Alternativen: Geoffrey Kondogbia, Francis Coquelin

7. RZM: Sergi Darder

Sergi Darder ist eine der größten Perlen in diesem Kader. Er ist eine hervorragende Box-to-Box-Option, von der man erwarten würde, dass sie viel teurer ist, als sie ist.



Seine Skill Moves und sein schwacher Fuß sind beide nur 3*, was nicht ideal ist, aber Darder bietet an beiden Enden des Feldes genug, um das auszugleichen.



Alternativen: Merino, Canales, Giovani Lo Celso, Thomas Lemar

8. LZM: Iker Muniain

Muniain ist eigentlich ein linker Mittelfeldspieler, doch in seiner Nebenrolle als zentraler Mittelfeldspieler ist er weitaus gefährlicher.



87 im Dribbling ist seine herausragende Eigenschaft, aber Muniain bringt auch Werte von 82 im Passen, 81 im Tempo und 77 im Schießen mit, was ihn zu einem Allroundtalent macht.



Alternativen: Giovani Lo Celso, Isi, Oscar Trejo

9. RF: Jesus Corona

Das Besondere an Jesus Corona ist sein Dribbling. Das liegt bei 86 - mit 5*-Skills und einem 5*-schwachen Fuß.



Sein Tempo von 82 mag einigen Spielern nicht gefallen, aber Corona ist eine wirklich gefährliche Karte, die Spiele auf viele verschiedene Arten beeinflussen kann.



Zu beachtende Alternativen: Samuel Chukwueze, Portu

10. LF: Ansu Fati

Der junge Ansu Fati sieht nach einer super Karte zum spielen aus.



88 Tempo und 82 Dribblings sind seine wichtigsten Werte, 77 Schüsse und 72 Pässe sind mehr als genug für diese Phase des Spiels.



Zu berücksichtigende Alternativen: Ferran Torres, Eden Hazard

11. ST: Matheus Cunha

Mit 84 Tempo, 84 Dribbling und 82 Schüssen hat Matheus Cunha alles, was man sich von einem Stürmer in der Startelf wünschen kann.



Der Brasilianer verfügt außerdem über 4*-Skills und einen 4*-schwachen-Fuß, es gibt also nicht viel, was er nicht kann.



Zu berücksichtigende Alternativen: Antoine Griezmann, Inaki Williams, Morales

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als FIFA 23 Ultimate Team: Das beste La Liga-Starter-Team veröffentlicht.