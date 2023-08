Nächste Eskalationsstufe im Kuss-Skandal um den spanischen Fußball-Verbandspräsidenten: Der Fußball-Weltverband Fifa hat Luis Rubiales jetzt vorläufig für 90 Tage von seinem Amt suspendiert. Der weigert sich bislang, freiwillig von seinem Amt zurückzutreten.

Luis Rubiales weigert sich hartnäckig zurückzutreten, obwohl er keine Chance mehr hat und sein Amt auch nicht ausüben kann: Die Disziplinarkommission des Fußball-Weltverbandes Fifa hat den spanischen Verbandsboss wegen des Kuss-Skandals nach dem WM-Finale der Frauen suspendiert. Das teilte die Fifa am Samstag mit. Rubiales ist damit für alle fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene gesperrt. Die Sperre gilt vorläufig für 90 Tage, abhängig vom Disziplinarverfahren, das die Fifa am Donnerstag eingeleitet hatte.

Die Fifa greift durch

Gleichzeitig ordnete der Weltverband an, dass Rubiales weder persönlich noch durch eine dritte Person Kontakt zu Nationalspielerin Jennifer Hermoso oder ihrem direkten Umfeld aufnehmen darf. Gleiches gelte auch für den Verband RFEF und dessen Funktionäre sowie Mitarbeiter.

Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale am vergangenen Sonntag Hermoso auf den Mund geküsst. Später räumte er einen Fehler ein, einen Rücktritt lehnte der Verbandsboss auf der außerordentlichen Generalversammlung am Freitag aber ab. Die Fifa-Disziplinarkommission prüft in ihrem Verfahren einen Verstoß Rubiales' gegen Artikel 13 des eigenen Reglements, der mit "Beleidigendes Verhalten und Verstöße gegen die Grundsätze des Fairplay" überschrieben ist. Rubiales ist auch Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union Uefa.