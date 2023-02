Der tschechische Fußballnationalspieler Jakub Jankto outet sich als schwul. Der Fußballverband Fifa äußert bei Twitter seine Unterstützung. Doch Nutzer erinnern die Fifa an ihr Verhalten bei der Fußball-WM in Katar.

Der Mittelfeldspieler Jakub Jankto von Sparta Prag hat als erster aktiver Fußballprofi der tschechischen Eliteliga seine Homosexualität öffentlich gemacht. "Ich bin homosexuell – und ich möchte mich nicht länger verstecken", sagte der 27-Jährige in einem am Montag in den sozialen Medien geposteten Video. Er wolle sein Leben in Freiheit führen, "ohne Angst, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe", betonte der tschechische Nationalspieler, der auch 2021 bei der EM zum Einsatz gekommen war.

Sein Verein Sparta Prag, an den er vom spanischen Erstligisten FC Getafe ausgeliehen ist, reagierte positiv. "Du hast unsere Unterstützung. Lebe dein Leben, Jakub", schrieb der Klub bei Twitter. Ein Sprecher der tschechischen Nationalmannschaft erklärte: "Für uns ändert sich nichts."

Kritik an Fifa für Tweet unter Jankto-Outing

Der Weltfußballverband Fifa äußerte unter dem Video von Jankto bei Twitter Sympathie und Unterstützung. "Wir sind alle bei dir, Jakub. Fußball ist für alle da." Dazu ein Herz und eine Regenbogen-Flagge.

Doch dieser unterstützende Satz stößt den Nutzerinnen und Nutzern bei Twitter sauer auf. Grund dafür ist der umstrittene Umgang der Fifa bei der Fußball-WM in Katar mit Regenbogen-Symbolen. Es wurde mehrfach berichtet, dass Fans mit solchen Symbolen nicht in Stadien gelassen wurden. Der Eklat um die "One Love"-Binde, die mehrere Nationalteams, darunter auch Deutschland, bei Spielen tragen wollten, sorgte für Debatten und Kritik am WM-Gastgeber und dem Weltverband.

"Im November und Dezember letzten Jahres waren Sie nicht so begeistert von der Pride-Flagge, oder?", fragt ein User.

"Vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn es um Turniere und so geht. Ich will damit nur sagen, dass ihr nicht nur dann dafür sein könnt, wenn es euch gerade in den Kram passt", kritisiert eine andere Userin.

Kritik: Fifa gehe es nur um "Geld und Macht"

Ein Dritter schreibt: "Bei dieser Weltmeisterschaft haben Sie eine Menschenrechtsbotschaft auf den dänischen Trikots verhindert, Sie haben Menschen mit Regenbogenflaggen gestoppt und Sie haben die #onelove-Kampagne gestoppt, nur um Katar zu gefallen. All Ihre Aktionen zeigen uns, dass es Ihnen nur um zwei Dinge geht: Geld und Macht."

Jankto spielte früher jahrelang in Italien bei Udinese Calcio und Sampdoria Genua. Beim tschechischen Hauptstadtverein Sparta ist der gebürtige Prager seit Beginn der laufenden Saison im Einsatz.

Tschechien gilt unter den mittelosteuropäischen Ländern als vergleichsweise liberal, was die Akzeptanz von Homosexualität angeht. Schwule und Lesben können eine registrierte Partnerschaft eingehen, eine Heirat bleibt ihnen aber verwehrt. Jährlich im Sommer findet in Prag die Regenbogen-Parade "Prague Pride" statt.