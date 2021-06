Die deutsche U21-Mannschaft steht im EM-Finale – und wie: Mit zwei schnellen und wunderschön herausgespielten Toren überrumpelte das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz die Niederlande. Im Endspiel heißt der Gegner Portugal.

Das ging schnell: Nach 29 Sekunden erzielte Florian Wirtz für die deutsche 21-Nationalmannschaft im EM-Halbfinale gegen die Niederlande die Führung zum 1:0. Das Tor war zudem so schön herausgespielt, dass die Szene auf Twitter von vielen Fans geteilt wurde. Die deutsche Mannschaft überwand mit präzisem Passspiel das Pressing der Holländer. Lukas Nmecha nutzte den freien Raum auf der linken Seite und passte mit dem Außenrist ins Zentrum auf Wirtz, der den Ball ins Tor spitzelte.

Der zweite Treffer von Wirtz, den er mit einem flachen Schuss von der Strafraumkante erzielte, fiel in der 8. Minute und brachte die deutsche Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer der Holländer in der 67. Minute spielte keine Rolle mehr. Mit dem 2:1 erreichte das Team von Trainer Stefan Kuntz nun zum dritten Mal in Folge das Endspiel der Europameisterschaft. 2017 gewannen die Deutschen auch den Titel.

Florian Wirtz: Es ist ein unbeschreibliches Bild

"Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und schön, dass ich das den Jungs heute schenken konnte", sagte Wirtz. Verteidiger David Raum ergänzte: "Wir hatten einen super Matchplan. Es war unser Ziel, die Holländer zu überraschen, und das hat geklappt.",

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

An die große Endspiel-Herausforderung wollte Stefan Kuntz noch gar nicht denken. "Heute Abend genießen wir ein ganz tolles Halbfinale", sagte er. Erst ab Freitag werde er sich "Gedanken über Portugal" machen, das am Sonntag in Ljubljana in Slowenien der deutsche Endspiel-Gegner ist und bislang die überragende Mannschaft des Turniers.