Fix: Chelsea schnappt sich Sturm-Juwel Fofana

Chelsea bestätigt den Transfer von David Datro Fofana. Der Youngster kostet zwölf Millionen Euro Ablöse und kommt von Molde FK.

Der FC Chelsea hat sich wie erwartet die Dienste von David Datro Fofana gesichert. Der Youngster wechselt im Januar von FK Molde zu den Blues.

Bereits seit einigen Tagen sollen sich alle Parteien über den Transfer handelseinig sein.



Am Mittwoch bestätigte Chelsea nun, dass der Verein eine Voreinigung mit FK Molde erzielt hat; im Januar, mit Öffnung des Transferfensters, wird der Wechsel dann vollzogen.

Chelsea zahlt für Fofana 12 Millionen Euro

Chelsea zahlt für den jungen Stürmer offenbar eine Ablöse von zwölf Millionen Euro. Fofana wird mit einem langfristigen Vertrag an der Stamford Bridge ausgestattet.



In insgesamt 65 Spielen für Molde kommt Fofana auf starke 24 Tore und zehn Torvorlagen. Der 20-jährige Ivorer wurde in der Heimat ausgebildet und wechselte im Februar 2021 nach Norwegen zu Molde. Nun zieht es Fofana weiter zum FC Chelsea.

