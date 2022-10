Flicks vorläufiger WM-Kader: Diese Namen sind dabei

In einem Monat beginnt die WM in Katar. Vorab mussten die teilnehmenden Nationen eine vorläufige Kaderliste mit 35 bis 55 Spielern benennen - die Bild hat enthüllt, welche Stars beim DFB dabei sind und sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen dürfen.

Da die WM in diesem Kader ganz dicht auf den Ligabetrieb folgt, bleibt den Verantwortlichen zwischen Bundesliga und WM-Start nicht mehr viel Zeit, um wichtige Themen wie Visa, Akkreditierungen, etc zu erfüllen.



Daher bat die FIFA die qualifizierten Nationen in diesem Jahr um einen vorläufigen Kader, der bis zu 55 Spieler umfasst, um für jene gelisteten Akteure entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten und im Voraus Visa oder Ähnliches beantragen zu können.

Während manche Nationen ihren vorläufigen Kader öffentlich mitteilten, hielt der DFB seine Liste bislang geheim. Die Bild weiß dennoch, wer es ins Aufgebot geschafft hat: Unter anderem sind auch BVB-Youngster Youssoufa Moukoko und Werder-Torjäger Niclas Füllkrug dabei - genau wie Mario Götze, der sein Comeback geben könnte.

Das vorläufige WM-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft:

Tor

Manuel Neuer (FC Bayern)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona),

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt),

Bernd Leno (Fulham)

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr

Thilo Kehrer (West Ham)

Benjamin Henrichs (RB Leipzig)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (RB Leipzig)

Niklas Süle (BVB)

Matthias Ginter (SC Freiburg)

Nico Schlotterbeck (BVB)

Robin Gosens (Inter Mailand)

Mats Hummels (BVB)

Robin Koch (Leeds)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Robin Knoche (Union)

Christian Günter (SC Freiburg)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Luca Netz (Gladbach)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern)

Leon Goretzka (FC Bayern)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Serge Gnabry (FC Bayern)

Leroy Sané (FC Bayern)

Thomas Müller (FC Bayern)

Marco Reus (BVB)

Christoph Kramer (Gladbach)

Jonas Hofmann (Gladbach)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Julian Brandt (BVB)

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Julian Weigl (Gladbach)

Emre Can (BVB)

Anton Stach (FSV Mainz)

Rani Khedira (Union)

Sturm

Timo Werner (RB Leipzig)

Kai Havertz (Chelsea)

Karim Adeyemi (BVB)

Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)

Niclas Füllkrug (Werder)

Youssoufa Moukoko (BVB)

Wann gibt Flick den deutschen WM-Kader bekannt?

Der endgültige, dann auf 26 Mann reduzierte Kader wird erst am 10. November - zehn Tage vor WM-Start - bekannt gegeben.

