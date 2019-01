Franck Ribéry sorgt aktuell für mächtig viel Wirbel - mal wieder. Am Donnerstag hatte er ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie man ihm in einem Restaurant an seinem Urlaubsort Dubai ein vergoldetes Ribeye-Steak serviert. Das rief in Frankreich und Deutschland viel Kritik hervor. In den Kommentarspalten auf Twitter, Instagram und Facebook ließen viele richtig Dampf ab. In Frankreich kritisierten auch zahlreiche Medien den ungeliebten ehemailgen Nationalspieler.

Daraufhin schlugen Ribéry und seine Frau Wahiba über ihre Social Media-Kanäle zurück - mit unzweideutigen Worten, die sie als sogenannte Quote Cards (Zitierkarten) auf Instagram veröffentlichten. Ribéry postete die Cards auch auf seinem Twitter-Account. Darin ließ er sich sogar zu öbszönen Beschimpfungen hinreißen ("F*** Eure Mütter").

Die Gegenreaktionen ließen nicht lange sich sich warten. Sie schwanken zwischen Empörung und ironischen Kommentaren. Hier ein paar Beispiele, die auf Twitter gepostet wurden:

"Die Würde des Menschen ist unantastbar"



"F**** euren Stammbaum"#fcbayern 18/19 — Dirk Benninghoff (@neuigkeitenchef) January 5, 2019

Uli Hoeneß: „Zwischen Franck und mich passt kein Blatt Gold.“ #fcbayern #dubaisteak — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) January 5, 2019

2019 ist fünf Tage halt und schon haben wir den Schwachkopf des Jahres gefunden #Ribery — Mike Glindmeier (@MikeGlindmeier) January 5, 2019

#hallohallo So mal Klartext. Was #Ribéry da getwittert hast, ist unter aller Sau. Respektlos, würdelos und Menschenverachtend. Mit „ f.ckt eure Mütter und Großmütter“ ist er beleidigend dazu. Das geht gar nicht! — Rolf Fuhrmann (@Hallo_Rollo) January 5, 2019

Tuchel würde sagen: „Gold hat keine Kohlehydrate. Kann man essen.“ #Ribery — Günter Klein (@guek62) January 5, 2019

Wenn das Steak ein bisschen blutig war, hat #Ribéry immerhin mal Rot gesehen. — footage Magazin (@footagemagazin) January 5, 2019

Derweil in der Presseabteilung des FC Bayern. #Ribery pic.twitter.com/7xgjFqezlk — Martin Schneider (@MSneijder) January 5, 2019

Riberys Motto für 2019:

Reden ist Silber, Steak ist Gold!#AUFEIGENEGEFAHR #Ribery — FUMS (@fums_magazin) January 5, 2019

Da scheint die Saat der Uli Hoeneß & Karl-Heinz Rummenigge PK aufzugehen, wenn jetzt auch die Spieler anfangen Journalisten, die ihren Job machen, zu beschimpfen und zu beleidigen. Ob der #FCBayern das wirklich will?#Ribery — Christopher Pieper (@CP_Berlin) January 5, 2019

Der #Ribery kann mit seinem Geld fressen was er will. Seine Reaktion auf den Schmäh im www ist allerdings nur peinlich genau wie das Verhalten gegenüber eines Reporters vor einigen Wochen. Da kann jemand ganz schlecht mit Kritik umgehen und gehört eigentlich suspendiert... — Der erfrischende Andy 🖤💛 (@Der_Andy_1909) January 5, 2019

Neider und Hater von Herrn R, sind durch ein gerissenes Kondom auf die Welt gekommen, die Ihre Mütter, Großmütter und Ihren Stammbaum f...... sollen?

Sofortige Vertragsauflösung und Kapitel #Ribéry schließen! Das wäre konsequent, liebe #Bayern Verantwortliche!!! — Hossi1967 (@HSchrader67) January 5, 2019

Muss schon sagen, sauberer Rant, schön unter der Gürtellinie, Familie und Mütter beleidigt. Luft nach oben aber bei der Variabilität der Schimpfwörter. Gibt von mir gut gemeinte 8/10.#Ribery — twofourtwo (@two_four_two) January 5, 2019

Es ist richtig, dass Leute mit ihrem Geld machen dürfen, was sie möchten. ABER: man muss auch mit Kritik rechnen und man sollte mit dieser Kritik auch wie ein Erwachsener umgehen können und nicht anfangen, Familienstammbäume zu beleidigen. Peinlicher gehts nicht mehr. #Ribery — Mark 🔴⚪️ (@nudelschrank) January 5, 2019