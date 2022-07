Sehen Sie im Video: So emotional feiert die DFB-Elf den Finaleinzug auf Instagram und TikTok.





























Dieses Team ist schwer zu schlagen.

Bei der Fußball-EM der Frauen sorgt die DFB-Elf auch abseits des Platzes für Aufmerksamkeit.

Mit unterhaltsamen Fotos und Videos erobert die DFB-Elf das Netz.

Stürmerin Laura Freigang begeistert Fans bei TikTok immer wieder mit aktuellen Videotrends.

Zum Beispiel mit den sogenannten „Problemen“ ihrer Kolleginnen.

Die Spielerin lässt ihrer Kreativität freien Lauf und zeigt, wie attraktiv ihre Mitspielerinnen als Männer wären.

Spielerinnen wie Giulia Gwinn oder Sara Däbritz nehmen ihre Fans bei Instagram mit hinter die Kulissen.

Auch den Einzug in das Finale/Halbfinale feiern die Spielerinnen ausgelassen.

Die Europameisterschaft scheint für die DFB-Frauen auch eine gute Bühne zu sein, um persönlich auf sich aufmerksam zu machen.

Denn auch wenn in vielen Ländern wie Norwegen, England oder Spanien Männer und Frauen im Fußball gleich bezahlt werden, sträubt sich der DFB bislang dagegen.

Für den EM-Titel bekommt jede Spielerin 60.000 Euro. Bei den Männern wären es 2021 400.000 pro Spieler gewesen.

