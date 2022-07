Englands Nationalspielerinnen beim Training vor dem EM-Finale am Samstag in London. Am Sonntagabend nun geht es gegen Deutschland, im ausverkauften Wembley-Stadion. Die hochprofessionelle Mannschaft von Sarina Wiegman hat sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht und das ganze Land mit ihren fußballerischen Fähigkeiten, ihrer Intensität und ihrer positiven Ausstrahlung auf und neben dem Platz begeistert. Die deutschen Spielerinnen freuen sich, im Endspiel der Frauen -Europameisterschaft auf Gastgeber England zu treffen, denn die beiden Teams verbindet eine lange Geschichte und eine große Rivalität im Fußball, wie die deutsche Trainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag sagte. Und: "Für mich ist es eh ein Fußball, ich mache da überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt ein Männerspiel ist oder ein Frauenspiel. Es ist ein Fußballfest, beide Mannschaften stehen zu Recht im Finale. Und deshalb freuen sich, glaube ich, alle darauf. Mehrere Millionen in ganz Europa werden zuschauen. Von daher nochmals: Wenn wir es vorher hätten träumen dürfen, dann hätten wir genau gesagt: Wir wollen hier im Wembley-Station gegen England und gegen niemand anderen im Finale stehen." "Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß. Und das Stadion ist auch schon im leeren Zustand beeindruckend. Es wird die nächste große Herausforderung für uns, der wir uns aber gern stellen", so Nationalspielerin Svenja Huth. Die englischen Fans hoffen, dass die Frauen das wiederholen können, was den Männern im letzten Jahr gelang, als sie Deutschland im Achtelfinale aus dem Turnier warfen. Deutschland ist achtfache Europameisterin, während England nach zwei Vizemeisterschaften den Pokal noch nicht gewonnen hat. Ob sich das ändert? Anpfiff ist um 18 Uhr.