Das Frauenfußball-Team der USA hat die Chance, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen. In einem spannenden Halbfinale gegen England hat sich der Titelverteidiger für das Endspiel am kommenden Sonntag in Lyon qualifiziert. Die Fans erlebten ein Spiel mit vielen Höhenpunkten aber auch strittigen Entscheidungen. Zur allgemeinen Überraschung fehlte Co-Kapitänin Megan Rapinoe, die zuvor im Achtel- und auch im Viertelfinale geglänzt hatte, in der Startelf. Als Grund wurden Oberschenkel-Probleme angegeben. Die Amerikanerinnen begannen überlegen und dominierten die erste Halbzeit. Christen Press brachte die USA per Kopf mit 1:0 in Führung. Etwas überraschend fiel der Ausgleich: Für England war Ellen White in der 19. Minute zur Stelle. Noch vor der Pause konnte Alex Morgan die USA aber wieder in Führung bringen. Trotz zahlreicher Torchancen und eines vergebenen Elfmeters durch Englands Spielführerin Steph Houghton blieb es bis zum Spielende beim 2:1 für die USA. Die US-Fans waren begeistert: "Ich bin froh über das Ergebnis, es zählt allein, dass wir gewonnen haben. Aber es hat auch Spaß gemacht, zuzuschauen." "Sie sind fokussiert, sie haben ein Ziel. Sie sind sehr ernsthaft und treiben sich nicht auf Partys rum. Sie wollen jedes Spiel gewinnen und Weltmeister werden." Im Finale treffen die Spielerinnen um Megan Rapinoe nun auf den Gewinner aus dem Spiel Niederlande gegen Schweden.