von Frank Hellmann Vor der Abreise aus Melbourne singen die Mitspielerinnen "Girl on Fire – damit kann nur die Kapitänin gemeint sein: Alexandra Popp. Nach dem 6:0-Schützenfest zeigt sich die Torjägerin von ihrer ruhigeren Seite.

Die Melbourne Docklands sind das Megaprojekt einer betörenden Großstadt. Milliardenschwere Investitionen haben in den alten Hafenanlagen modernste Wohnungen für 30.000 reiche Menschen, noch ein tolles Football-Stadium und natürlich auch futuristische Hotels entstehen lassen. Zwar nicht direkt an der Waterfront, aber nur eine Reihe dahinter hinter Palmen steht jenes verspiegelte Hotel, in dem die deutschen Fußballerinnen noch eine zweite Nacht verbracht haben, ehe es am Dienstag gegen 13.30 Uhr Ortszeit zum Flieger nach Newcastle und dann zurück ins Quartier nach Wyong ging.