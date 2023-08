Es geht um alles: Ab 12 Uhr kämpft die deutsche Nationalmannschaft bei der WM der Frauen um den Einzug ins Achtelfinale. So können Sie die Partie im Fernsehen, als Stream, im Radio oder per Liveticker verfolgen.

Um 12 Uhr (MESZ) gilt es für das Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Nur mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea ist die Qualifikation für das Achtelfinale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland sicher. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden, muss das Team auf Schützenhilfe von Tabellenführer Kolumbien hoffen, das parallel gegen Marokko antritt. Die Ausgangslage im Überblick:

Platz Team Tore Differenz Punkte 1 Kolumbien 4:1 3 6 2 Deutschland 7:2 5 3 3 Marokko 1:6 -5 3 4 Südkorea 0:3 -3 0

Voss-Tecklenburg setzt in der Partie in Brisbane unter anderem auf das Offensivduo Alexandra Popp und Lea Schüller in der Startelf. Auch Abwehrchefin Marina Hegerin soll nach ihrer Verletzungspause in der Anfangsformation stehen.

Fußball-WM: Südkorea gegen Deutschland im TV oder als Stream

Die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM der Frauen sind ein Quotenbringer für die übertragenden Sende – das dürfte auch an diesem Donnerstag so sein.

Übertragen wird das Spiel im Fernsehen im ZDF. Bereits ab 11.15 Uhr begrüßen Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Studio in Mainz mit Vorberichten. Zum Anpfiff meldete sich Kommentatorin Claudia Neumann live aus dem Suncorp Stadium in Brisbane. Parallel wird die Partie im Internet in der ZDF-Mediathekübertragen. Dort läuft auch das zweite Spiel der Gruppe H zwischen Marokko und Kolumbien.

Wer nicht via TV oder Livestream dabei sein kann, kann die Begegnung zwischen Deutschland und Südkorea auch im Radio bzw. Audio-Livestream verfolgen. Viele der ARD-Sender (z.b. NDR Info) oder übertragen den Kommentar von Kristoffer Klein und Martina Knief über 90 Minuten live. Andere Sender blenden sich ein. Auch über die Sportschau-App oder am PC kann das Spiel gehört werden. Der stern bietet wie üblich einen Liveticker an.