Deutschland hat das zweite Gruppenspiel mit 1:2 (0:0) verloren und muss daher um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Gegen starke und hart spielende Kolumbianerinnen geriet das DFB-Team kurz nach der Pause in Rückstand, kam kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit per Elfmeter jedoch zum Ausgleich. In der siebten Minute der Nachspielzeit setzte Kolumbien dann jedoch den Lucky Punch nach einer Ecke.

In der Einzelkritik stechen die beiden Stars des Teams, Lena Oberdorf und Alex Popp heraus, konnten trotz starker Leistungen jedoch nicht verhindern, dass Deutschland vor dem letzten Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale bangen muss.

