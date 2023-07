Für die deutschen Nationalfußballerinnen geht es am Dienstagabend auf den langen Flug nach Australien. Auf dem fünften Kontinent und in Neuseeland beginnt ab dem 20. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft. 23 Spielerinnen hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominiert, nachdem sich Carolin Simon im letzten Testspiel gegen Sambia das Kreuzband riss und passen musste. Aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen wurden außerdem Paulina Krumbiegel, Sarai Linder, Tabea Sellner und Torhüterin Ena Mahmutovic. Für die verbleibenden Spielerinnen beträgt die Flugzeit rund 20 Stunden, am frühen Donnerstagmorgen wird das Team in Sydney erwartet. Von dort geht es weiter ins rund 90 Kilometer nördlich gelegene Wyong, wo der DFB-Tross über das gesamte Turnier hinweg im feinen Golf-Resort Mercure Kooindah Waters residieren wird.