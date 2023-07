Am anderen Ende der Welt findet eines der größten Sportevents der Frauen statt: die Fußball-Weltmeisterschaft. Am ersten Tag der WM treten Neuseeland gegen Norwegen in Auckland und Australien gegen Irland in Sydney an.

Die Länder Australien und Neuseeland teilen sich in diesem Jahr die Ausrichtung des Turnier. 32 Teams treten gegeneinander an, insgesamt 64 Spiele werden veranstaltet. Bei der letzten WM holten die USA den Titel. Die bisher bekannten Termine unserer Zeit der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenspielphase sind:

Montag, 24.07.2023 – 10:30 Uhr in Melbourne, Gruppe H: Deutschland vs. Marokko

Sonntag, 30.07.2023 – 11:30 Uhr in Sydney, Gruppe H: Deutschland vs. Kolumbien

Donnerstag, 03.08.2023 – 12:00 Uhr in Brisbane, Gruppe H: Südkorea vs. Deutschland

Ab dem 05. August geht es dann für all diejenigen ins Achtelfinale, die die Gruppenspielphase überstanden haben. Alle Spiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Durch die Zeitverschiebung zu Australien und Neuseeland liegen alle Spiele am Vormittag unserer Zeit oder sogar in den frühen Nacht- und Morgenstunden.

Die Fußball-WM-Stadien aus der Luft:

In insgesamt zehn Stadien wird um den Weltmeisterpokal gekämpft. Deutschland konnte ihn bereits in den Jahren 2003 und 2007 ergattern und wurde achtmal Europameister. Der letzte Turniererfolg liegt jedoch ein Jahrzehnt zurück, das war die Europameisterschaft 2013. Unter der Leitung der Trainiern Martina Voss-Tecklenburg wird in diesem Jahr die deutsche Kapitänin Alexandra Popp die Nationalmannschaft durch die Weltmeisterschaft führen.

Das Testspiel gegen Sambia am 07.07. verlor die DFB-Elf mit 2:3 – doch wie man so schön sagt: "Die Generalprobe muss schiefgehen, damit die Show gut wird!". Spätestens am 03. August wird sich entscheiden, ob den Deutschen der Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gelingt – oder ob die Reise ein vorzeitiges Ende nimmt.

Quellen: FIFA, Fussball-WM.pro