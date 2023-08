Lohn für gutes Abschneiden bei Fußball-WM der Frauen: Baby-Biber nach englischer Torfrau Earps benannt

Auch wenn es für ihr Team nicht zum Weltmeisterschaftstitel reichte, gab es für die englische Torhüterin Mary Earps eine seltene Ehrung: Nach ihr wurde ein Baby-Biber benannt.

Die englische Torfrau Mary Earps hat einen tierischen Namensvetter bekommen. Nach Earps wurde ein kleiner Biber getauft, der jüngst in einem Park der Naturschutzorganisation National Trust geboren wurde. Die englische Nationalmannschaft spielte am Sonntag bei der Frauen-WM im Finale und unterlag dort Spanien knapp mit 0:1.

Zwischenzeitlich scheiterte gar die Spanierein Jennifer Hermoso dabei vor 75.784 Zuschauern mit einem Handelfmeter an der englischen Torhüterin Earps (70. Minute). England stand wie Spanien erstmals im Finale einer Weltmeisterschaft.

Bereits Baby-Biber Earps' Geschwister wurden nach Fußball-Stars benannt

Zur Namenswahl wurde zunächst die Öffentlichkeit befragt – die letzte Entscheidung trafen dann die Tierpfleger auf dem "Holnicote Estate" in Südwestengland. Auch drei ältere Geschwister von Earps wurden bereits nach Fußballstars benannt: 2021 wurde Rashford geboren, als erster Biber in dem Gebiet seit 400 Jahren. Der Name bezieht sich auf den englischen Nationalspieler des Männer-Teams, Marcus Rashford, der für Rekordmeister Manchester United stürmt.

Vergangenen Sommer kamen dann die Zwillinge Russo und Toone dazu, nachdem Alessia Russo und Ella Toone mit den englischen Fußballerinnen die Europameisterschaft gewonnen hatten.

Der zuständige Ranger Jack Siviter betonte, wegen des Erfolgs der Lionesses, immerhin schafften sie es bis ins Finale des Turniers in Australien und Neuseeland, habe man sich dazu entschlossen, erneut einen sportlichen Namen zu vergeben.

Vor allem Rashford zeige bereits viel Interesse am familiären Neuzugang und bringe dem Geschwisterchen wichtige Biber-Eigenschaften wie den Dammbau bei, teilte National Trust am Donnerstag mit.

