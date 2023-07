Ohne drei von vier Stammverteidigerinnen bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr zweites WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien. Dabei ist definitiv eine Gangart gefragt, die gut zum Spielort in Sydney passt. von Frank Hellmann, Sydney

Fast erhaben schmiegt sich das Allianz Stadium im Vorort Moore Park in die Driver Avenue. Eine Nebenstraße, die in einem langgestreckten Bogen unweit vom Zentrum in Sydney irgendwie Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Während das alte Cricket-Stadion den Charme der Neuzeit verströmt, verkörpert daneben die für die Frauen-WM genutzte Spielstätte die Moderne. Eine multifunktionale Arena, die vom Weltverband Fifa jetzt als "Sydney Football Stadium" bezeichnet wird. Was irreführend ist, denn hier ist das Headquarter der National Rugby League Australiens untergebracht.