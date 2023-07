Auftakt nach Maß für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen: Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist mit einem deutlichen 6:0 gegen Marokko in die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gestartet. Mit einer souveränen Leistung wurden die DFB-Frauen ihrer Favoritenrolle 27.256 Zuschauern in Melbourne absolut gerecht.

Die entscheidende Figur war einmal mehr Kapitänin Alexandra Popp: Die 32-Jährige legte mit zwei Kopfballtoren in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Auftaktsieg. Beim 1:0 nach elf Minuten nutzte sie einen Patzer der marokkanischen Torhüterin Errmichi, zuvor hatte Innenverteidigerin Ann-Kathrin Hendrich den Treffer mit einer starken Flanke vorbereitet. Beim 2:0 setzte sich Popp nach einem Eckball von Klara Bühl in der Luft gegen zwei Gegnerinnen durch und brachte den Ball mit einer artistischen Kopfbewegung ins Tor.

Fußball-WM 2023: Deutschland überzeugt beim Auftaktspiel gegen Marokko

Auch die anderen deutschen Offensivspielerinnen konnten überzeugen, allen voran Bühl, die Sekunden nach dem Seitenwechsel das 3:0 erzielte. Die 22-Jährige war neben Popp die herausragende Spielerin auf dem Platz, auch Jule Brand begeisterte mit ihrer Spielfreude. Es folgten zwei Eigentore der unglücklichen agierenden, insgesamt auch zunehmend überforderten Marokkanerinnen. Die eingewechselte Lea Schüller setzte in der 90. Minute mit dem 6:0 den Schlusspunkt.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann mit dem Spiel weitestgehend zufrieden sein, lediglich in der ersten Halbzeit streuten die DFB-Frauen eine Phase ein, in der es zu viele Unkonzentriertheiten und Fehlpässe gab. Nach dem gelungenen WM-Start steht für die deutsche Mannschaft als nächstes das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien an. Anstoß in Sydney ist am Sonntag um 11.30 Uhr.