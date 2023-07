Den Italienerinnen reicht ein spätes Tor: Argentinien wartet weiter auf einen Sieg bei einer Fußball-WM. Während die Italienerinnen gute Chancen auf ein Weiterkommen haben, droht den Argentinierinnen schon das aus.

Im Gegensatz zu Weltmeister Lionel Messi und Co. warten die argentinischen Fußballerinnen weiter auf ihren ersten Sieg bei einer WM. La Albiceleste verlor am Montag ihr Auftaktspiel gegen Italien 0:1 (0:0), dem Team droht damit bei der Endrunde in Australien und Neuseeland erneut das Vorrunden-Aus. Italien weist dagegen wie Gruppenfavorit Schweden (2:1 gegen Südafrika) drei Punkte auf und hat gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Die eingewechselte Cristiana Girelli erzielte in Auckland kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Italienerinnen (87. Minute), die bei der letzten WM bis ins Viertelfinale vorgedrungen waren. Argentinien war bei drei WM-Teilnahmen nie über die Vorrunde hinausgekommen. Die argentinischen Männer hatten Ende des vergangenen Jahres ihren dritten WM-Titel geholt.