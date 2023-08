von Nico Schnurr Giulia Gwinn wurde bei der WM 2019 zur besten jungen Spielerin gekürt. Das aktuelle Turnier verpasst sie wegen eines Kreuzbandrisses. Stattdessen steht sie nun als ZDF-Expertin vor der Kamera. Hier spricht Gwinn über die neue Rolle, ihren Weg zurück auf den Platz und die Titelchancen des DFB-Teams.

Frau Gwinn, nach dem Sieg der deutschen Fußballerinnen im ersten WM-Gruppenspiel gegen Marokko trug Klara Bühl das Trikot mit der Nummer 15, verkehrtherum, sodass man den Namen lesen konnte: Gwinn. Wie haben Sie reagiert, als Sie die Bilder sahen?

Ich saß in Mainz im Fernsehstudio und habe mit den Tränen gekämpft. Mit dieser Geste hatte ich nicht gerechnet. Dass die Mannschaft in diesem Moment in Australien an mich denkt, obwohl ich am anderen Ende der Welt bin, hat mich gerührt.