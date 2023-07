von Nico Schnurr Lena Oberdorf ist gerade das Gesicht mehrerer Werbekampagnen. Dahinter steckt Stefan Dabruck. Als Musikmanager hat er Künstlern wie Robin Schulz zu Erfolgen verholfen. Nun vermarktet er auch die Nationalspielerin. Hier erklärt Dabruck, wie er den Fußball der Frauen finanziell in neue Dimensionen führen will.

Herr Dabruck, wie kommen Sie als Musikmanager dazu, Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf zu vermarkten?

Ich kenne Lena, seitdem sie klein ist. Sie gehört im Grunde zur Familie. Meine Mutter ist ihre Patentante. Lenas Eltern wissen natürlich, dass ich das Management für Musiker wie Robin Schulz, Felix Jaehn oder Alle Farben mache. Als sie dann jemanden gesucht haben, der das Marketing für Lena übernehmen könnte, haben sie mich angerufen.

Warum haben Sie zugesagt?

Ich habe Lenas Karriere von Beginn an verfolgt. Sie ist ein Jahrhunderttalent. Für mich war sofort klar, dass ich zusage. Dabei bin ich in der Fußballszene gar nicht so tief drin.