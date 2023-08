Im Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales soll die Mutter des 46-Jährigen in einen Hungerstreik getreten sein. Am Montag tagt der Verband.

Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales soll die Mutter des 46-Jährigen Medienberichten zufolge in einen Hungerstreik getreten sein. Die Frau habe sich aus Protest gegen die ihrer Meinung nach "unmenschliche und blutige Jagd" auf ihren Sohn in einer Kirche der andalusischen Stadt Motril im Süden des Landes eingeschlossen, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien vor Ort. Demnach wolle sie den Streik "Tag und Nacht" fortsetzen, bis "der Gerechtigkeit Genüge getan" sei. Die Mutter sage, ihr Sohn sei ein guter Mensch, der niemals jemanden bedrängt habe, berichteten spanische Medien.

"Er wurde vorverurteilt"

Der Weltverband Fifa hat Rubiales für 90 Tage suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Der Chef des spanischen Nationalverbandes RFEF hatte die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale in Sydney am 20. August auf den Mund geküsst – und damit im In- und Ausland Kritik und Empörung ausgelöst.

Die Kameras von RTVE zeigten, wie am Montagmittag zahlreiche Journalisten, Fotografen, Kameraleute und auch Schaulustige vor der Kirche Divina Pastora versammelt waren. Die Mutter von Rubiales ist nach Angaben des Priesters in Begleitung ihrer Schwester. Sie sei sehr nervös und weine. Eine Cousine von Rubiales sagte den Journalisten vor der Kirche: "Wir leiden alle sehr. Er wurde vorverurteilt". Angehörige und Freunde des 46-Jährigen seien der festen Überzeugung, dass der Kuss in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt sei. Hermoso hatte diese Version vehement bestritten. Am Montag war eine weitere RFEF-Krisensitzung geplant.

Rubiales-Skandal: Uefa in Kontakt mit der Fifa

Die Europäische Fußball-Union Uefa überlässt indes die Rechtssprechung in dem Skandal vorerst dem Weltverband Fifa. Nach dpa-Informationen berieten beide Dachverbände in den vergangenen Tagen über das Vorgehen – der Fall soll in den Händen der Fifa-Disziplinarkommission bleiben. Rubiales sitzt seit 2019 als Vizepräsident im Uefa-Exekutivkomitee. Bislang hat sich kein ranghoher Uefa-Funktionär zu dem Skandal geäußert. Dem Vernehmen nach beruft sich die Uefa darauf, dass die WM eine Fifa-Veranstaltung und das Disziplinarverfahren ebenfalls beim Weltverband anhängig ist, auch Uefa-Präsident Aleksander Ceferin soll direkt am Austausch beteiligt sein.

Inzwischen ist auch die spanische Staatsanwaltschaft aktiv geworden. Die Behörde werde die von Rubiales nach dem WM-Triumph in Australien geküsste Spielerin Jennifer Hermoso fragen, ob sie Anzeige erstatten wolle, teilte die Staatsanwaltschaft am nationalen Staatsgerichtshof in Madrid am Montag Medienberichten zufolge mit. Ein Justizsprecher bestätigte dies auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft geht demnach "aufgrund der eindeutigen öffentlichen Erklärungen" davon aus, dass die 33 Jahre alte Hermoso Opfer eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs geworden sein könne, da es offenbar "keine Art von Einwilligung" gegeben habe, hieß es. Die Behörde kann jedoch nicht von Amts wegen handeln und benötigt nach spanischem Recht eine Anzeige der Spielerin oder eines Rechtsvertreters. Wie der Radiosender Cadena Ser berichtete, hat Hermoso nach der Anfrage 15 Tage Zeit, um Anzeige zu erstatten.

Internationale Kritik an Rubiales

In den vergangenen Tagen hatte es weit über den Sport hinaus deutliche Kritik an Rubiales gegeben. In Deutschland äußerten sich unter anderem deutsche Nationalspielerinnen sowie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Dass auch die spanische Regierung den Verbandschef scharf kritisierte und die Ablösung forderte, hat Medienberichten zufolge dazu geführt, dass der spanische Verband bei der Uefa Anzeige wegen unzulässiger Intervention der Regierung in Verbandsangelegenheiten gestellt hat.