Mit dem Spiel gegen Marokko steigt die deutsche Auswahl am Montag in die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ein. Der letzte WM-Erfolg ist 16 Jahre her. In Europa gab es seit zehn Jahren keinen Titel mehr. 2016 durften die deutschen Damen immerhin olympisches Gold feiern.

Nationalteam will an alte Erfolge anknüpfen

Trainerin Martina Voss-Tecklenburg hat viel vor beim Turnier und will an die alten Erfolge anknüpfen. In den 90er- und Nuller-Jahren dominierte Deutschland den Frauen-Fußball in Europa und wurde 2003 und 2007 zweimal nacheinander Weltmeister. Doch die großen Zeiten liegen lange zurück.

Die Fotoagentur Getty Images hat anlässlich der aktuellen WM in ihren Archiven gekramt und eine Bildstrecke zum deutschen Frauen-Fußball zusammengestellt. Von den widrigen Anfängen im männerdominierten Weltfußball zur immer professioneller werdenden Gegenwart.