Im Herbst des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass die Torwart-Legende Ronnie Hellström an Krebs litt. Nun ist der Schwede, der zehn Jahre lang für den 1. FC Kaiserslautern spielte, gestorben.

Der blonde Schwede zwischen den Pfosten war einer Gründe, warum Paul Breitner 1982 den berühmten Satz sprach: "Am besten schicken wir die Punkte gleich mit der Post.“ Der FC Bayern hatte mal wieder eine Niederlage auf dem Betzenberg kassiert, so wie immer in diesen Jahren, und das lag auch an dem Keeper der Lauterer: Ronnie Hellström, der schwedische Nationalkeeper mit dem blonden Schnauzer.

Jetzt ist die Torwart-Legende nach Angaben seines ersten Vereins Hammarby IF gestorben. Hammarby trage Trauer, twitterte der schwedische Fußball-Erstligist am Sonntag. Der an Krebs erkrankte Hellström sei am Morgen im Kreise seiner Familie im Alter von 72 Jahren gestorben. Auch die schwedische Boulevardzeitung "Expressen" berichtete unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Nationaltorhüters darüber. Hellström hatte "Expressen" zufolge im November 2021 gesagt, er sei unheilbar an Speiseröhrenkrebs erkrankt.

Ronnie Hellström spielte zehn Jahre für Lautern

Hellström gilt als einer der besten Torhüter, die Schweden jemals hatte. 1974 wurde er mit der schwedischen Nationalmannschaft WM-Fünfter, 1971 und 1978 wurde er in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den 1. FC Kaiserslautern absolvierte er zwischen 1974 und 1984 266 Bundesliga-Spiele Zuletzt lebte er im südschwedischen Beddingestrand.