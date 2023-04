Die Farbe der Sportbekleidung kann in manchen Lebensphasen einen entscheidenden Einfluss aufs Wohlbefinden haben: Englands Fußball-Frauen forderten seit einiger Zeit eine andere Farbe für ihre Shorts als schneeweiß. Nun wurden sie erhört.

Der englische Fußballverband FA geht auf die Forderungen seiner Spielerinnen nach nicht-weißen Hosen ein. Das neue Outfit für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland sieht eine blaue Hose zum weißen Trikot vor, wie die FA am Montag bekannt gab.

Eine Begründung dafür gab es nicht, in seiner Mitteilung ging der Verband nicht auf die Hosenfarbe ein. Die Lionesses hatten während der Europameisterschaft im vergangenen Jahr andersfarbige Hosen gefordert, um unangenehme Situationen während der Periode zu vermeiden.

Neues England-Trikot soll an Art-Deco-Bewegung erinnern

Erstmals zu sehen sein wird die neue Kombination am Donnerstag bei der "Finalissima" gegen Brasilien, dem Duell zwischen Europa- und Südamerikameister. Das Trikotdesign sei vom Londoner Wembley-Stadion inspiriert, teilte die FA mit.

So stehe das kreideweiße Heimtrikot für die Fassade in gleicher Farbe von 1923, das blaue Auswärtsshirt – bisher war es in rot gehalten – erinnere mit seinen Mustern an die Art-Deco-Bewegung, die sich ebenfalls im ursprünglichen Wembley-Stadion widerspiegelt. Die Heimstätte der englischen Nationalmannschaft wurde vor 100 Jahren eingeweiht.

2022 gewannen die Lionesses den EM-Titel im Fußball und die Freude in England kannte nach diesem ersten großen Titel seit der WM 1966 keine Grenzen. Selbst die Pressekonferenz war nicht vor den feierwütigen Spielerinnen sicher.

Nach dem Sieg im EM-Finale stürmten sie damals singend und tanzend die Veranstaltung in den Katakomben des Stadions. Die Bilder der Sause gingen um die Welt. Torhüterin Mary Earps und Abwehrspielerin Lucy Bronze sprangen dabei sogar auf den Tisch, während sie "Football's Coming Home" sangen.

Quellen: FA, DPA