von Thomas Krause Der Verkauf von Namensrechten an Fußball-Stadien oder auch nur von einzelnen Tribünen bringt Vereinen Geld in die Kassen. Ein englischer Fünftligist hat allerdings beim Namen nicht ganz aufgepasst und nun ein Problem mit dem "Gilbert & Rose West Stand".

Southend United wird in Deutschland wohl nur eingefleischten Fans des englischen Fußballs etwas sagen. Doch auf der Insel macht der Fünftligist gerade mit einer unglücklichen bis unfreiwillig komischen Geschichte von sich reden. Der Klub hat den Namen einer seiner Tribünen vermarktet und zwar an einen Immobilienmakler aus der Region – so weit, so normal. Doch die Firma, die den Namen der West-Tribüne ziert, heißt "Gilbert & Rose". Das ergibt also "Gilbert & Rose West Stand". Viele Deutsche werden sich nun fragen: ja, und?

Die Briten erinnern sich allerdings an die Serienkillerin Rose West, die mit ihrem Mann Fred über einen Zeitraum von 20 Jahren eine unbekannte Anzahl von Frauen entführt, gefoltert, vergewaltigt und ermordet hat. Während Fred vor Prozessbeginn Suizid beging, wurde Rose West wegen zehn Morden verurteilt und sitzt seit 1995 eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ab.

Tribünenname erinnert an Serienmörderin

Insofern ist der Tribünenname zumindest unglücklich gewählt – entsprechend reagierten viele Menschen in den sozialen Medien. Ein Southend-Fan, Paul Napper, schrieb auf Twitter: "Nur Southend United kann einen Sponsor für den West Stand haben, der Gilbert & Rose heißt, was unweigerlich zum Gilbert & Rose West Stand führt."

In Southend-on-Sea, einer 182.000-Einwohner-Stadt östlich von London, sucht man nun eine Lösung. Man berate mit dem Sponsor eine andere Wortreihenfolge, berichtet "The Guardian". "Sie sind ein fantastischer lokaler Immobilienmakler und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen im Rahmen dieser Partnerschaft, die eine Reihe von Gemeinschaftsprojekten umfassen wird," sagte ein Klub-Sprecher demnach der Nachrichtenagentur PA.

Neuer Name, neue Tickets?

Die erneute Umbenennung könnte auch einiges an Kosten nach sich ziehen. Denn auf den Tickets und Dauerkarten des Klubs prangt der Name ebenfalls. Sollte der Klub sich entscheiden, die Karten neu zu drucken, schlägt sich das in der Klubkasse nieder. Und die Zeit drängt so oder so. Das erste Heimspiel der neuen Saison steigt schon diesen Samstag.

Quelle:"The Guardian", "BBC" zu Mörderinnen, "BBC" zu berühmten britischen Serienkillern.