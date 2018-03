An Selbstbewusstsein mangelt es Mario Balotelli nicht. Der italienische Nationalspieler zeigt gern, was er kann. Zum Beispiel beim Training von Freistößen. Doch mit Misserfolgen kann der 27-Jährige offenbar nicht so gut umgehen. Nach diesem Fehlschuss regt er sich fürchterlich auf. Balotelli gilt als schwieriger Charakter. Das geht so lange gut, wie die Leistung stimmt. Umso wichtiger ist da natürlich der sportliche Ehrgeiz.