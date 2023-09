In der Fußball-Bundesliga wehrt ein frischer Wind durch die Offensivreihen. Neuzugänge wie Harry Kane, Victor Boniface oder Xavi Simons begeistern mit ihren Auftritten. Gleiches gilt für Serhou Guirassy oder Jonas Wind, die in ihrem zweiten Jahr in Deutschland beeindruckende Leistungen zeigen und großen Anteil daran haben, dass ihre Teams erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet sind. Kein Wunder, dass die Stürmer auf den vorderen Plätzen der aktuellen Torschützen-Liste zu finden sind.