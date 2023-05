Gelingt Borussia Dortmund der große Coup? Erstmals seit elf Jahren stehen die Bayern nicht schon lange vor dem letzten Spieltag als Meister fest. Borussia Dortmund liegt mit zwei Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz eins und kann aus eigener Kraft den Titel gewinnen. Der vierte Champions-League-Platz ist ebenfalls noch zu vergeben, gleiches gilt für die Plätze in der Europa-League und der Conference League. Im Abstiegskampf steht bislang nur Hertha BSC Berlin als Absteiger fest. Es fallen also einige Entscheidungen an am 34. Spieltag. Wie verschaffen Ihnen einen Überblick.