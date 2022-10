Fußball-Bundesliga, 10. Spieltag Frankfurt nimmt Leverkusen auseinander – Bremen bleibt heimschwach

Schalke 04 steckt weiter tief in der Krise. Eintracht Frankfurt setzt mit einem Kantersieg gegen Bayer Leverkusen ein Zeichen und in Bremen ist die Euphorie nach der Heimpleite gegen Mainz erst einmal vorüber. Der 10. Spieltag in Bildern.