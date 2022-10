Der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat schon in der frühen Phase einige Überraschungen gebracht. Dem VfB Stuttgart hat die Ablösung von Trainer Pellegrino Matarazzo offenbar gut getan. Unter Interimstrainer Michael Wimmer fegten die Stuttgarter den VfL Bochum mit 4:1 aus der Mercedes-Benz Arena. Bei Bayer Leverkusen scheint der Trainerwechsel hingegen zu verpuffen. Mit 1:5 ging Bayer mit Trainer Xabi Alonso bei Eintracht Frankfurt unter. Manchmal zeigt sich eben, dass Probleme nicht mit dem entlassenen Trainer verschwinden, sondern grundlegender Art sind. Das merken sie auch beim VfL Wolfsburg. Nico Kovac hat es bislang nicht geschafft, aus dieser Truppe eine Sieger-Mannschaft zu formen. Immerhin gelang es dem Volkswagen-Team, zwei Mal einen Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach auszugleichen. Das Ergebnis: 2:2. Das Euphorie und ein positives Medien-Echo allein reicht, um Siege einzufahren, hat Werder Bremen mal wieder im eigenen Stadion zu spüren bekommen. Gegen starke Mainzer setzte es eine 0:2-Niederlage. Später am Abend lieferten sich Leipzig und Hertha ein spannendes Spiel, das die Leipziger nach einer 3:0-Führung fast aus der Hand gegeben hätten. Am Ende blieb es beim 3:2. Auf Schalke ist die Stimmung mies, entsprechend war der Spielausgang am Freitagabend. Gegen Hoffenheim verloren die tapfer kämpfenden Schalker 0:3.