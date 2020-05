Sehen Sie im Video: Fußball-Bundesliga darf Mitte Mai wieder loslegen.









In der Fußball-Bundesliga soll nach mehr als zwei Monaten Zwangspause bald wieder der Ball rollen. Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga will bereits am 15. Mai wieder starten, wie der Liga-Verband am Mittwochabend bestätigte. Der Geschäftsführer, Christian Seifert. "Die Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Klubs der Bundesliga und Zweiten Bundesliga. Klar ist aber: Damit geht eine große Verantwortung einher für jeden einzelnen Klub und seine Angestellten, nämlich die organisatorischen, medizinischen und hygienischen Voraussetzungen bestmöglich, konsequent und diszipliniert umzusetzen. Spiele ohne Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung. Sie sind aber in einer Situation, die für einige Klubs existenzbedrohend ist, vorerst die einzige Möglichkeit, den Fortbestand beider Ligen und hoffentlich aller Klubs zu sichern." Die Bundesliga wäre damit die erste der wichtigen Fußball-Ligen in Europa, die den Spielbetrieb in der Coronakrise wiederaufnimmt.