Suche Dokumentationen, die man im Leben gesehen haben muss

Hallo zusammen, bisher wurde mir hier immer gut geholfen, ich hoffe, das bleibt auch so :) Habe z. B. "Erdlinge" gesehen und war sehr angetan. Alles, was den Horizont erweitert, "die Augen öffnet" und fernab von dem ist, was man sonst so sieht. Themenschwerpunkte sind fast egal, es geht nur darum einen Aha-Moment zu erhalten. Bin für alle Vorschläge dankbar!