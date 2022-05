Das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird in Berlin ausgetragen. Das gab das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union Uefa bekannt. Das Eröffnungsspiel soll demnach in München stattfinden. "Auftakt in München, Endspiel in Berlin: Das war schon 2006, beim letzten großen Turnier der Männer in Deutschland, die ideale Kombination", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach der Entscheidung mit Blick auf die als "Sommermärchen" bekannte Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Das EM-Turnier soll in insgesamt zehn deutschen Städten stattfinden – alle vorgesehenen Stadien sehen Sie in der Fotostrecke. Die Arenen werden während des Turniers nicht die Namen der Sponsoren tragen, sondern von der Uefa bestimmte, zum Beispiel "München Fußball Arena", "Arena AufSchalke" oder "Köln Stadion". Die angegebene Zuschauerzahl ist die offiziell für das Turnier festgelegte.

Fußball-EM 2024 findet in zehn deutschen Städten statt

Das Eröffnungsspiel soll am 14. Juni 2024 angepfiffen, das Endspiel einen Monat später am 14. Juli. Insgesamt sollen 24 Mannschaften an der EM 2024 teilnehmen, es soll 51 Spiele geben. Das deutsche Team ist als Gastgeber automatisch für das Turnier qualifiziert. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen ist für den 9. Oktober 2022 in der Festhalle Frankfurt am Main geplant. Die sechs Turniergruppen sollen im Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost werden. Das Medienzentrum während des Turniers soll in Leipzig eingerichtet werden.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte sich im September 2018 den Zuschlag für die Austragung des Turniers gesichert und sich gegen die Türkei als Mitbewerberin durchgesetzt. Die Bundesrepublik war 1988 zum bisher einzigen Mal Gastgeberin einer Herren-Fußball-EM, seinerzeit siegten die Niederlande. Bei der paneuropäischen Endrunde im vergangenen Sommer hatten in München vier Partien stattgefunden.

Quellen: Uefa, Nachrichtenagentur DPA