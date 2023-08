Die Niederländerin Sarina Wiegman steht das vierte Mal hintereinander bei EM und WM in einem Finale. Für Englands Fußball-Verband ist sie ein Glücksfall – deshalb wird die 53-Jährige sogar mit dem Job von Gareth Southgate in Verbindung gebracht. Von Frank Hellman, Sydney

Den Weg kannte Sarina Wiegman schon. Hoch mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock des riesigen Australia Stadium, dann über Teppichboden weiter zu einer der hinteren Türen, rein in den Pressekonferenzraum: Dass am Samstag bei ihrem Erscheinen kaum ein Stuhl freiblieb, war nicht anders zu erwarten gewesen: Vor dem WM-Finale zwischen Spanien und England in Sydney (Sonntag 12 Uhr MESZ/ZDF) ist die Niederländerin nun einmal die Protagonistin, um die sich (fast) alles dreht.