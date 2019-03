Der Italiener Mario Balotelli ist deutschen Fußball-Fans noch von der EM 2012 in schlechter Erinnerung, als sein Tor das EM-Aus für die deutsche Nationalmannschaft bedeutete. Nun hat er im Spiel in der 1. Liga in Frankreich eine Aktion gebracht, die unter Fußballfans polarisiert. Nach einem Seitfallzieher-Tor für Olympique de Marseille gegen AS Saint-Etienne schnappte er sich ein Smartphone von einem Helfer hinter der Bande, versammelte sein Team hinter sich und postete den Torjubel Momente später auf Instagram. Auf Twitter scheiden sich die Geister an der Aktion von Balotelli: coole Sache oder voll daneben? Eines aber ist sicher: Balotelli weiß, wie man Aufmerksamkeit bekommt.