Russische Fußballer haben ja schon zur WM im Sommer so manchen überrascht, und das durchaus positiv. Was hier aber dieser Tage in Kasan in der russischen Studentenliga geschieht, ist sensationell: Ein Salto rückwärts beim Elfmeter. Und das nicht etwa bei einem Spielstand, bei dem das Match bereits entschieden gewesen wäre - die Partie stand 1:0 für die Gastgeber, der Treffer war also ein durchaus wichtiger. Gespielt war hier eine knappe Stunde, und die Freude beim Torschützen und seinem Team natürlich groß.