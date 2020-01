Die französische Fußballerin Wendie Renard hat nicht nur ein, zwei Ehrungen in ihrer sportlichen Karriere bekommen - sondern stapelt die Auszeichnungen, Pokale und Trophäen im großen Stil. Die Top-Verteidigerin wurde Fußballmeisterin in den Jahren 2007 bis 2019 (13 Mal hintereinander!), Pokalsiegerin in den Jahren 2008 sowie 2012 bis 2019 und Champions-League-Gewinnerin 2011, 2012, 2016 bis 2019. Dazu kommen noch die Teilnahmen an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

Im September 2019 kam eine weitere Auszeichnung dazu: Wendie Renard wurde in die FIFA FIFPro World 11 - Frauen, also das Top-Team des Jahres, gewählt. Genauso wie die Welt-Fußballer- und Trainer hat sie einen Pokal erhalten.

Doch nun hat sie ausgerechnet diese erhaltene Ehrung der FIFA verbummelt. Wie sie selbst auf Twitter schrieb, hat die 29-Jährige zwei ihrer Trophäen am Donnerstag in einem Zug von Paris nach Lyon vergessen. Als sie zum Bahnhof zurückkehrte, gab ihr das Bahnpersonal zwar den Koffer - doch darin befand sich nur noch eine der Auszeichnungen.

FIFA-Trophäe verloren

Nun hat sie die Profi-Kickerin an die Öffentlichkeit gewandt und bittet um Mithilfe bei der Suche. Via Twitter schildert sie die Geschichte: "Guten Abend euch allen, gestern nahm ich den Zug Paris-Lyon ab 9.56 Uhr (ohne Verspätung!) und kam um 12 Uhr an. Ich vergaß meinen Koffer und hatte meine Trophäen darin. Das bemerkte ich, als ich zu Hause war", schreibt Renard. Und berichtet weiter, dass sie nun auf die Mitarbeiter des SNCF hofft, damit sie ihren Pokal zurückbekommt. Auf den Tweet erhielt sie direkt eine Antwort vom SNCF, dem staatlichen Bahnunternehmen in Frankreich. Um ihr helfen zu können, würden sie die Zugnummer benötigen.

Die übrigen Twitter-User machen ihr wenig Hoffnung, dass sich die Trophäe jemals wiederfindet. Einer schreibt: "Schau mal bei Ebay und Boncoin (Ähnlich wie Ebay-Kleinanziegen; Amerk. d. Redaktion) nach."