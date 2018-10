Er will doch nur spielen! Dieser Hund hat am Sonntag in Georgien das Fußballmatch zwischen Dila und Torpedo Kutaisi für rund drei Minuten unterbrochen. Torpedo-Torhüter Roin Kvaskhvadze scheint nicht zu verstehen, dass der Hund hier einfach auch mal gestreichelt werden möchte. Und eine ganz schlechte Figur als Tierbändiger machen die beiden Herren vom medizinischen Personal der Gastgeber - Glück für sie, dass sie bei ihrem unprofessionellen Herangehen nicht auch noch gebissen werden. Abwehrspieler David Khurtsilava gelingt es schließlich, den spielfreudigen Hund vom Platz zu geleiten. Das Spiel endete übrigens 0:0 - gut, dass der Hund wenigstens für einige Hingucker sorgte durch seine ganz eigene Art von "Pitch invasion", also von Platz-Erstürmung.