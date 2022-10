Gerüchteküche brodelt: Watzke über möglichen Bellingham-Wechsel

Die Gerüchte rund um Jude Bellingham haben in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Hans-Joachim Watzke bezog Stellung zu der Zukunft seines Schützlings.

Mit seinen konstant überragenden Leistungen hat sich Jude Bellingham zum vielleicht begehrtesten Spieler in ganz Europa entwickelt. Es gibt nahezu keinen Top-Klub, der den Engländer am Ende der laufenden Saison nicht verpflichten möchte - laut Sky-Angaben ist es daher sehr unwahrscheinlich, dass der BVB den 19-Jährigen über den kommenden Sommer hinaus halten kann.

Rund um das Spiel gegen Manchester City, die wenig überraschend ebenfalls zum Kreis der Bellingham-Interessenten zählen, hat BVB-Boss Aki Watzke abermals betont, dass Schwarzgelb seinen Leistungsträger eigentlich nicht verkaufen möchte. "Ich weiß nicht, ob er gehen möchte", fügte der Sauerländer bei Amazon Prime Video (via Sky) hinzu. "Wenn der Jude irgendwann uns das mitteilt, werden wir miteinander sprechen." Bislang sei Bellingham aber noch nicht auf ihn mit einem Wechselwunsch zugekommen.

Bellingham hat sich in der laufenden Saison bereits sehr torgefährlich gezeigt und seine Treffer zuletzt mit einem beherzten Griff ans BVB-Wappen gefeiert. Ein Zeichen, das er sich zur Borussia bekennt? So weit wollte Watzke nicht gehen.

Dieser Jubel habe "überhaupt nichts zu sagen", so der 63-Jährige, der damit aber auch kein Problem hat, solange es keine falschen Küsse für das Wappen gebe. "Auf das Logo fassen, finde ich in Ordnung, wenn man vor den Fans steht. Weil man etwas hat, das verbindet. Aber nicht dieses Trikot runterreißen und dann abküssen", machte Watze klar und fand: "Was er [Bellingham] macht, ist komplett in Ordnung."

