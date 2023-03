von Eugen Epp Seine Wutrede ging in die Fußball-Geschichte ein: Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni verlor vor 25 Jahren auf einer Pressekonferenz die Nerven. Einen sportlichen Effekt hatte das nicht – aber es brachte dem Italiener hohe Bekanntheit ein.

Giovanni Trapattoni wirkt noch einigermaßen beherrscht, als er am 10. März 1998 an der Säbener Straße in München zur Pressekonferenz eintrifft. Nur wenige aus seinem direkten Umfeld wissen, wie sehr es in dem Trainer des FC Bayern brodelt. Ein paar Minuten weniger weiß es mindestens ganz Fußball-Deutschland – nach einem unvergleichlichen Wutausbruch auf offener Bühne, der in die Geschichte eingegangen ist.