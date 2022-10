Gladbach: Virkus über Winter-Abgänge von Schlüsselspielern

Ende der Saison laufen die Verträge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini bei Borussia Mönchengladbach aus. Sportchef Roland Virkus hat sich nun zu möglichen Winter-Transfers geäußert.

Im Sommer 2023 laufen die Verträge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini bei Borussia Mönchengladbach aus. Aktuell sieht es nicht danach, dass die beiden Akteure verlängern werden. Ob es daher zu einem Abgang im Winter kommt, ist nicht klar. Sportchef Roland Virkus äußerte sich nun zu dieser Situation.

Am Ende der laufenden Spielzeit laufen bei Borussia Mönchengladbach zahlreiche Verträge aus. Unter anderem dürfen Torwart Yann Somme sowie die Routiniers Lars Stindl und Christoph Kramer ab dem 1. Januar mit einem anderen Verein verhandeln. Das Gleiche gilt für Angreifer Marcus Thuram sowie für Linksverteidiger Ramy Bensebaini.

Bei den beiden Letztgenannten könnten die Fohlen allerdings versuchen, noch eine geringe Ablöse zu generieren und beide Akteure im Winter transferieren. Dies ist nach Ansicht von Sportdirektor Roland Virkus jedoch unwahrscheinlich. "Es ist doch utopisch zu glauben, dass man für einen Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, noch Unmengen bekommt. Da muss man abwägen zwischen dem, was ein Spieler dir ein halbes Jahr noch geben kann, zu dem, was er dir finanziell bringt", sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse Agentur.

Auch eine Vertragsverlängerung am Niederrhein scheint derzeit sehr unwahrscheinlich zu sein, auch wenn man sich um beide Spieler bisher sehr bemüht hat. "Da haben wir nur bedingt Einfluss. Es gibt in diesem Verein gewisse Grenzen finanzieller Art. Zudem kann ich hier keinem Spieler garantieren, jedes Jahr international zu spielen", so Virkus.

Thuram, der bei der Borussia zum französischen Nationalspieler avancierte, ist mit zehn Toren in zwölf Spielen aktuell der treffsicherste Spieler bei den Fohlen. Auf Platz zwei folgt dann direkt Bensebaini, der bislang fünf Mal einnetzen konnte.

