Gladbach plant Umstellungen: 3 Neue gegen Köln

Im Rheinderby gegen den 1. FC Köln plant Borussia Mönchengladbach mehrere Änderungen in der Startelf.

Borussia Mönchengladbach trifft am Sonntag auf den 1. FC Köln - gegen den Erzrivalen plant Daniel Farke offenbar mit drei Neuen in der Startelf.

Nach der herben 1:5-Pleite gegen Werder Bremen ist bei der Borussia Wiedergutmachung angesagt. Was böte sich da besser an als ein Derbysieg gegen den ungeliebten Rivalen aus Köln?

Um nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Dreier gegen den Effzeh einzufahren, plant Cheftrainer Farke laut Angaben der Bild mit drei Neuen in der Startelf: Alassane Plea, Stefan Lainer und Luca Netz sollen im Vergleich zur letzten Woche von Beginn an auflaufen.

Plea, der nach überstandener Muskelverletzung bereits gegen Werder auf der Bank gesessen hatte, ist für das Rheinderby topfit und wird seine angestammte Position auf der linken Außenbahn übernehmen. Wer dafür weichen muss, ist noch offen: Möglich, dass Lars Stindl, der zuletzt auf links agiert hatte, auf die Bank muss. Eine andere (wahrscheinlichere) Option wäre es, dass der Capitano auf die Zehn rückt und dort Christoph Kramer verdrängt. In diesem Fall müsste Kramer auf die Bank oder eine Position tiefer rutschen - dann würde Manu Koné aus der Startelf fliegen.

Bewährungschance für Lainer

Stefan Lainer winkt im Derby der erste Startelf-Einsatz dieser Saison. Auch aufgrund von Verletzungen hatte der Routinier hinten rechts bislang klar das Nachsehen gegenüber Scally - laut Bild erhält der gegen Werder wacklige Youngster aber wohl eine Verschnaufpause. Die Chance für Lainer, der für ein emotionales Match auch genau die richtige Wahl zu sein scheint.

Auf der anderen Seite droht der Ausfall von Ramy Bensebaini, der von einem grippalen Infekt geplagt wird. Nach seiner katastrophalen Leistung in Bremen hätte ihm aber womöglich so oder so die Bank gedroht - Luca Netz wird den Algerier ersetzen.

