Gladbach scheitert in Darmstadt: Die Netzreaktionen zum Pokal-Aus

Borussia Mönchengladbach ist nach der Niederlage gegen Zweitligist Darmstadt 98 aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Wirklich konstant ist bei Borussia Mönchengladbach nur die Unkonstanz. Am Dienstagabend zeigten sich die Fohlen wieder von der lahmen Seite und sind mit 1:2 beim Zweitligisten Darmstadt 98 aus dem DFB-Pokal geflogen. Zwar konnte Youngster Luca Netz in der 48. Minute die frühe Darmstadter Führung durch Phillip Tietz egalisieren, jedoch war es letztlich Aaron Seydel, der in der 79. Minute für den Siegtreffer des Außenseiters sorgte. Während sich Bayern-Fans angesichts des Aus von Pokal-Schreck Gladbach ein leichtes Grinsen erlauben dürfen, war den Gladbach-Anhängern gar nicht zum Feiern zumute. Ärger gab es auch über die Leistung des Schiedsrichters. Wir werden einen Blick auf die Netz-Reaktionen

Ebenso bitter wie die Niederlage wiegt der Schmerz darüber, dass mit Yann Sommer und Jonas Hofmann zwei absolute Leistungsträger verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Angesichts der ohnehin schon schwierigen Personallage wäre ein längerfristiger Ausfall beider Spieler eine mittelschwere Katastrophe.

Schiedsrichter-Ärger bei Gladbach

Neben dem Ärger über die eigene Leistung, machten aber auch einige Schiedsricher Schröder für die Niederlage mitverantwortlich. Kurz nach dem Gladbacher Ausgleichstreffer wurde Thuram unsanft und mehr als grenzwertig zu Fall gebracht. Hätte der Referee hier anders entschieden, wäre die ganze Partie möglicherweise vorzeitig zu Gunsten von Gladbach gekippt.

"Der Schiedsrichter war schon bei uns in der Kabine und hat sich entschuldigt. dass er einen Fehler gemacht hat", erklärte Daniel Farke am ARD-Mikro. Ich glaube, es war nicht die einzige Szene, die man diskutieren könnte. Ich habe eine Szene gesehen, wo Jule Weigl den Ball spielt und die Gelbe Karte bekommt. Dann war Ngoumou auf und davon und wird gelegt, wo es nur eine Ermahnung gibt. Es ist aber so, wie es ist, ich beschwere mich nicht", so der Fohlen-Coach weiter.

