Gladbach verschwindet im grauen Mittelfeld - Farke kaum besser als Hütter

Borussia Mönchengladbach taumelt durch das Tabellen-Mittelfeld. Daniel Farke sieht die Fohlenelf aber noch im grünen Bereich.

Mit zwei Niederlagen ins neue Kalenderjahr zu starten hat bei Borussia Mönchengladbach für ein Stimmungstief gesorgt. Inzwischen steckt die Fohlenelf im grauen Mittelfeld fest - mit absteigender Tendenz.

Betrachtet man die letzten neun Pflichtspiele von Gladbach, konnten davon gerade einmal zwei gewonnen werden. Zu einem Unentschieden gesellen sich sechs Niederlagen.

Eine Bilanz, die einem Abwärtstrend entspricht. Nicht zuletzt auch im Stimmungsbarometer. Nach der 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg, bei der auch der Auftritt der Mannschaft für Kritik sorgte, zeigten sich einige Fans im Netz sehr unzufrieden und pessimistisch. Zwar steht die Borussia zurzeit noch auf dem neunten Tabellenplatz, was grundsätzlich erst einmal keine Gefahr bedeutet. Allerdings sind es auch nur noch sechs Zähler bis zum Relegationsplatz.

Ein Abstand, auf den vielleicht noch nicht zwingend geachtet werden muss. Aber definitiv einer, der weiter zu schmelzen droht.

Die Formkurve zeigt nach unten - Farke sieht eine bislang "stabile Saison"

Spielte die Fohlenelf vor etwas weniger als zwei Jahren noch in der Champions League mit, muss nun erneut - wie bereits im Vorjahr - zumindest zwischenzeitlich nach unten geschaut werden. Schon unter Adi Hütter hatte ein Abrutschen in den Abstiegskampf gedroht. Aus diesem Szenario konnten sich die Gladbacher schlussendlich fernhalten.

Doch der Vergleich mit Hütter zeigt: Bislang ist Daniel Farke nur minimal erfolgreicher. Sein Vorgänger hatte zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison lediglich drei Punkte weniger holen können (via Bild). Was die Punkteausbeute betrifft, ist der neue Trainer bisher also nicht erfolgreicher. Und das trotz des wirklich guten und lobenswerten Starts in diese Spielzeit.

"Wir stehen gerade da, wo wir stehen wollen und was für uns realistisch ist. Im letzten Mai waren wir im Abstiegskampf der Bundesliga und haben gesagt, dass wir jetzt eine stabile Saison spielen wollen und wollen uns in Richtung Einstelligkeit orientieren", zeigte sich Farke mit dieser Ausbeute aber trotzdem per se erstmal zufrieden (via Bild).

Dass der Kader dem Marktwert zufolge auf Platz sechs der Liga steht, scheint für ihn dahingehend keine Rolle zu spielen. Glaubt man den Worten von Farke, dann fühlt sich Gladbach im trostlosen Mittelfeld der Tabelle recht wohl.

Der Coach führte aus: "Im Moment stehen wir im Tabellenmittelfeld, sind von der Abstiegszone noch relativ weit entfernt. Wir sind nicht so weit entfernt von dem, was wir als Top-Ziel ausgegeben haben." Dennoch wolle man demnächst wieder "schleunigst Punkte" holen.

Primär wird es in den nächsten Wochen darum gehen müssen, eine wichtige Trendumkehr zu erreichen. Bleibt die durchschnittliche Ausbeute der letzten neun Spiele, dann wird Gladbach noch den ein oder anderen Tabellenplatz verlieren. Das wird dann nicht mehr als eine "stabile Saison" bezeichnet werden können.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Gladbach verschwindet im grauen Mittelfeld - Farke kaum besser als Hütter veröffentlicht.