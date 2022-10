Gladbach-Youngster Scally über Karrierepläne: Premier League "wäre toll"

Joe Scally von Borussia Mönchengladbach kann sich im Laufe seiner Karriere einen Wechsel in die Premier League vorstellen. Außerdem möchte der Youngster in der Champions League spielen.

Auf die Frage zu einem möglichen Wechsel nach England antwortete der Rechtsverteidiger in der Rheinischen Post: "Das wäre toll, die Premier League ist eine der besten Ligen der Welt. Sprachlich würde ich mich dort auch super zurechtfinden." Trotz seines jungen Alters zählt der 19-Jährige in Gladbach zu den Leistungsträgern und hat maßgeblichen Anteil am starken Saisonstart.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Scally "so viele Spiele wie möglich auf einem Top-Level bestreiten und irgendwann mal in der Champions League spielen". Darüber hinaus peilt der zweifache US-amerikanische Nationalspieler die Teilnahme an der WM in Katar an. "Mit der WM-Teilnahme würde ich mir einen großen Traum schon erfüllen", hofft er auf eine Nominierung durch Nationalcoach Gregg Berhalter.

"Privat einfach ein guter Mensch sein"

Beenden will Scally seine Laufbahn bei seinem Heimatverein New York City FC: "Dort hat alles angefangen, weshalb ich mir vorstellen kann, dort auch meine Karriere zu beenden." Allerdings dauere es bis dahin "hoffentlich noch einige Jahre."

Aber nicht nur von seiner Karriere als Fußballprofi hat der Teenager klare Vorstellungen. "Privat", so Scally, "möchte ich einfach ein guter Mensch sein und die Leute in meinem Umfeld immer so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das ist mein Ziel."

