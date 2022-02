Ein 21-jähriger Fußballer aus Griechenland ist bei einem Spiel plötzlich verstorben. Alexandros Lampi brach kurz nach Spielbeginn nach einem Herzstillstand zusammen. Der Fall erinnert an den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen.

Ein 21 Jahre alter griechischer Fußballer ist am vergangenen Mittwoch auf dem Spielfeld offenbar an einem Herzstillstand gestorben. Alexandros Lampi brach in der fünften Minute des Drittligaspiels Ilioupolis gegen Ermioni zusammen, berichteten Augenzeugen dem staatlichen Rundfunk-Sportsender (ERA-Sport) am Freitag.

In der kleinen Arena von Ilioupolis gab es demnach einen Defibrillator, der zwar eingesetzt wurde, aber nichts mehr ausrichten konnte. Der Vater des Fußballspielers sagte dem griechischen Sender Mega, ein Krankenwagen sei erst nach 20 Minuten eingetroffen. Trotz der Bemühungen der Ärzte konnte der Spieler nicht gerettet werden, hieß es.

Ähnlicher Fall bei der EM 2021

Der Fall erinnert an den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen. Er war am 12. Juni 2021 während der EM-Partie gegen Finnland vor heimischem Publikum in Kopenhagen plötzlich zusammengebrochen – sein Herz war ohne Vorwarnung stehen geblieben. Es folgten dramatische und für Millionen Fußballfans äußerst aufreibende Minuten, in denen es Rettungskräfte schafften, Eriksen wiederzubeleben.

Später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt, der im Notfall Schocks aussenden kann. Das Problem: In der italienischen Serie A darf mit solch einem Gerät nicht gespielt werden. Eriksens Vertrag bei Meister Inter Mailand war deshalb aufgelöst worden. Zuletzt hatte er sich in seiner dänischen Heimat und bei der Reserve seines Ex-Vereins Ajax Amsterdam auf seine Rückkehr in den Profifußball vorbereitet.

Nun feiert Eriksen sein Comeback in einer Liga, in der er vor seinem Wechsel zu Inter jahrelang gespielt hatte: Für Tottenham Hotspur hatte er von 2013 bis 2020 mehr als 300 Spiele absolviert.