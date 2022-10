Marc Schneider ist nicht länger Trainer der SpVgg Greuther Fürth. Der Bundesliga-Absteiger reagierte auf die Talfahrt in der zweiten Liga und trennte sich nach nur 13 Pflichtspielen vom Schweizer.

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat auf die Talfahrt in der zweiten Liga reagiert und Trainer Marc Schneider entlassen. Bis auf Weiteres übernehmen die Co-Trainer Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann.

Nach nur einem Sieg aus den ersten 13 Pflichtspielen hat Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth die Reißleine gezogen uns sich von Trainer Marc Schneider getrennt. Der Schweizer hatte das Amt bei den Kleeblättern erst zu Saisonbeginn von Stefan Leitl übernommen.

"Wir haben in den letzten Wochen viel versucht, auch Marc hat alles versucht, aber am Ende müssen wir festhalten, dass wir uns zwar punktetechnisch leicht verbessert haben, aber nicht so, wie wir uns alle das vorstellen", erklärte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi auf der Homepage der Kleeblätter.

Pokalaus ist der Tiefpunkt

Lediglich ein Sieg gegen den SC Paderborn (2:1) konnte Schneider seit seiner Amtsübernahme einfahren. Trauriger Tiefpunkt des kurzen Intermezzos war das Pokalaus gegen den Oberligisten Stuttgarter Kickers. "Wir danken Marc für seinen Einsatz, die menschlich außergewöhnliche und gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine weitere Karriere nur das Beste", so Azzouzi, der sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger machen muss. Bis dieser gefunden ist, werden Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann das Training der Fürther leiten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Greuther Fürth trennt sich von Trainer Marc Schneider veröffentlicht.